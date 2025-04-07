В Германии умерла 99-летняя экс-секретарь концлагеря «Штутгоф» Фурхнер

В Германии скончалась секретарь польского концлагеря «Штутгоф» Ирмгард Фурхнер, которой недавно вынесли приговор за массовые преступления в годы Второй мировой войны. Женщине было 99 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на SHZ.

Земельный суд города Итцехо приговорил Фурхнер к двум годам условно в декабре 2022 года. Ее признали виновной в пособничестве к убийству тысяч людей, а также покушении на убийство. Защита женщины обжаловала этот приговор, но суд оставил его в силе.

Случай военной преступницы рассматривался в палате по делам несовершеннолетних, так как Фурхнер не исполнился 21 год на момент работы секретарем коменданта в концлагере. Кроме того, в материалах указано, что женщина пыталась скрыться от следствия.

«Штутгоф» появился в 1939 году на территории оккупированной Польши. В концлагере было убито порядка 65 тыс. человек.

Ранее стало известно, что память узников Бухенвальда почтут в красногорском филиале Музея Победы 11 апреля. В рамках выставочного проекта «Приближение. История в деталях» покажут уникальные свидетельства зверств нацистов.