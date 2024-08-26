В Германии не нашли российский след в тревоге на базе НАТО
Беспилотники стали причиной тревоги на базе НАТО в Германии
Беспилотники неизвестного происхождения стали причиной тревоги на базе НАТО Гайленкирхен в Германии, пишет «КП».
23 августа на авиабазе с самолетами разведки AWACS объявили тревогу, часть персонала распустили по домам.
По данным агентства Reuters, «служба внешней разведки получила сообщение о возможном российском акте саботажа», из-за этого на базе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Однако в итоге дроны не были зафиксированы, а слово «Россия» вообще не упоминалось в докладах спецслужб, указано в публикации.