В Германии не нашли российский след в тревоге на базе НАТО

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Беспилотники стали причиной тревоги на базе НАТО в Германии

Беспилотники неизвестного происхождения стали причиной тревоги на базе НАТО Гайленкирхен в Германии, пишет « КП ».

23 августа на авиабазе с самолетами разведки AWACS объявили тревогу, часть персонала распустили по домам.

По данным агентства Reuters, «служба внешней разведки получила сообщение о возможном российском акте саботажа», из-за этого на базе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Однако в итоге дроны не были зафиксированы, а слово «Россия» вообще не упоминалось в докладах спецслужб, указано в публикации.