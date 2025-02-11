В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета «Эмден»

В Гамбурге расследуют попытку диверсии на новом корвете «Эмден» ВМС Германии

Неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель нового корвета «Эмден» Военно-морских сил (ВМС) Германии в Гамбурге. Проводится расследование, сообщает газета Süddeutsche Zeitung .

В статье отметили, что металлическая стружка была обнаружена в двигателе незадолго до первого выхода корабля на воду из верфей Blohm + Voss. Она могла стать причиной серьезной поломки судна и привести к задержке передачи «Эмдена» ВМС Германии.

По факту произошедшего земельное ведомство уголовной полиции проводит расследование. Полицейские предполагают, что на судне имела место попытка совершения диверсии.

Из материала следует, что новый корвет «Эмден» будет привлечен к выполнению задачи по патрулированию морских рубежей.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва ответит Лондону на возможные попытки задержать российские корабли, так как данное решение противоречит конвенции ООН по морскому праву.