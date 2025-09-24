сегодня в 15:48

В Электростали ликвидировали один лесной пожар за минувшие сутки

При наземном патрулировании сотрудники лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» выявили очаг возгорания во Фрязевском участковом лесничестве в 4 км от деревни Степаново г. о. Электросталь.

Пожар ликвидировали 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники чуть менее 2,5 часов.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.