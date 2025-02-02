В Екатеринбурге горит административное здание на площади 360 квадратов
Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на площади 360 кв. м, сообщает РИА Новости.
Пожар произошел в районе улицы Учителей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, горит кровля двухэтажного административного здания на площади 360 кв. м.
Пожар локализован. О пострадавших не сообщается.
Ранее столичные сотрудники МЧС России полностью потушили мощный пожар в двухэтажном здании в Сходненском тупике.