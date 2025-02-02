В Екатеринбурге горит административное здание на площади 360 квадратов

Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на площади 360 кв. м, сообщает РИА Новости .

Пожар произошел в районе улицы Учителей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, горит кровля двухэтажного административного здания на площади 360 кв. м.

Пожар локализован. О пострадавших не сообщается.

Ранее столичные сотрудники МЧС России полностью потушили мощный пожар в двухэтажном здании в Сходненском тупике.