В Екатеринбурге фельдшер ошибочно констатировала смерть пенсионерки

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд с иском против больницы после того, как умерла ее бабушка. Женщина считает, что если бы до этого фельдшер по ошибке не признала пенсионерку мертвой, ее можно было бы спасти, сообщает пресс-служба судов Свердловской области .

83-летняя Глафира Т. вела уединенный образ жизни. Внучка навещала ее не чаще двух раз в месяц. В конце октября прошлого года родственница, не сумев попасть в квартиру, забила тревогу, так как бабушка не открывала дверь. После вызова слесаря и открытия двери обнаружилось, что в квартире отключено электричество из-за неуплаты долга, и старушка без сознания лежит в ванной комнате.

Прибывший на место фельдшер из ЦГБ № 2 им. Миславского заключил, что женщина мертва. После оформления необходимых документов для транспортировки тела, события приняли неожиданный оборот. Сотрудники похоронного бюро, прибывшие ночью, заметили признаки жизни у «умершей» во время подготовки к перевозке. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу, где она скончалась спустя несколько дней.

Иск к больнице

Внучка Глафиры Т. подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга против ЦГБ № 2 им. Миславского, требуя компенсацию морального ущерба в размере 900 тысяч рублей, а также возмещение расходов на погребение.

В ходе судебного разбирательства представители больницы утверждали, что внучка частично несет ответственность за произошедшее: если бы родственники чаще интересовались состоянием здоровья бабушки, медицинская помощь была бы оказана своевременно. Также было установлено, что у пациентки случился инсульт, в результате чего она долгое время была обездвижена, что привело к образованию пролежней.

Суд назначил посмертную судебно-медицинскую экспертизу для выяснения всех обстоятельств. Экспертиза показала отсутствие прямой причинно-следственной связи между действиями фельдшера и летальным исходом. Упущение медиком признаков жизни привело лишь к задержке госпитализации.

Решение суда

Тем не менее, суд установил, что ответчик не предпринял всех необходимых мер, предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи. На этом основании иск к больнице был удовлетворен частично.

При определении размера компенсации суд учел, что внучка не проживала совместно с бабушкой, редко навещала ее и не обеспечивала должный уход, включая финансовую поддержку для погашения коммунальных платежей.

В результате суд постановил взыскать с больницы в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей и расходы на погребение в размере 24 789 рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.

