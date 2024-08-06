В Екатеринбурге директор вагона-ресторана украл у пассажира миллионы

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В Екатеринбурге директор вагона-ресторана попал под следствие за кражу 2 млн руб

В Екатеринбурге директор вагона-ресторана стал фигурантом уголовного дела о краже 2 миллионов рублей у пассажира. Его ждет суд, сообщает АБН24 .

По данным Уральской транспортной прокуратуры, сотрудник поезда, который следовал из Приобья, узнал ПИН-код банковской карты потерпевшего и обналичил крупную сумму.

Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Злоумышленник вернул украденное.

Судьбу фигуранта решит Ленинский суд города Челябинска. Директору вагона-ресторана грозит лишение свободы.