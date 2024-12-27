В Егорьевске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в ранее совершенной краже из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Утром правоохранители прибыли по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин. На месте к росгвардейцам обратился администратор торговой точки. Он пояснил, что в зале находится мужчина, который недавно украл бутылку алкоголя и, по всей видимости, вернулся за следующим «бесплатным» спиртным напитком.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Гражданин был очень удивлен, что на этот раз не удалось разжиться за счет магазина и теперь ему предстоит отвечать за совершенное правонарушение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.