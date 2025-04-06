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В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами

В Дубае полиция расследует инцидент с воздушным шаром, который совершил жесткую посадку. В корзине были туристы, в том числе из России, сообщает РИА Новости .

Обошлось без жертв. Однако пострадавшие в результате инцидента получили легкие повреждения или травмы средней степени тяжести.

Отмечается, что инцидент мог произойти из-за ухудшения погодных условий во время посадки.

Воздушный шар с 12 туристами рухнул 23 марта. Экскурсию проводила компания Rayna Tours.

По словам воздухоплавателей, шар долго не мог подняться в воздух, после взлетел, пробыл в воздухе около 40 минут, резко накренился и рухнул. После падения корзина покатилась по земле.