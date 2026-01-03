В ДТП с автобусом под Тулой пострадали более 30 человек

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Транспорт двигался из Луганска в Москву, когда врезался в опору у пункта оплаты проезда, в итоге пострадали более 30 человек, сообщает РЕН ТВ .

По последним данным пресс-службы регионального МВД, в результате аварии пострадало более 30 человек. Информация уточняется — изначально сообщалось о примерно 20 пострадавших, среди которых четверо детей. Погибших в происшествии нет.

Предварительно установлено, что 3 января в Тульской области случилось ДТП с пассажирским автобусом. Инцидент произошел на федеральной трассе М-4 в Киреевском районе, на 228-м километре.

В салоне автобуса ехали 48 человек. Пострадавших развезли по больницам сразу трех городов — Тулы, Киреевска и Новомосковска. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Губернатор региона Дмитрий Миляев дал поручение выехать на место аварии своему заместителю Дмитрию Маркову. Он будет руководить работами по устранению последствий ДТП и следить за помощью пострадавшим.

Межрайонный прокурор Киреевска Павел Попов выехал на место ЧП и руководит действиями всех служб, сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство взяло под контроль выяснение причин аварии, ликвидацию ее последствий и организацию проезда транспорта на этом участке трассы.

