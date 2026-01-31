В ДРК при обрушении колтанового карьера погибли не менее 227 человек

При обрушении колтанового карьера в Рубайя на востоке ДРК погибли по меньшей мере 227 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Рудники Рубайя находятся под контролем повстанческого движения M23.

Отмечается, что разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей, которые живут в окрестностях карьера.

Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли при обрушении шахты в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго.

