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В Донецке при обстреле получил ранения мирный житель

Мирный житель пострадал после обстрела ВСУ Донецка утром 12 мая, сообщает РИА Новости.

Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что украинская армия обстреляла Петровский район Донецка. На остановке общественного транспорта «ЦГБ № 14» оказался ранен мужчина 1982 года рождения.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.

Ранее французский оппозиционер, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвал остановить помощь киевскому режиму.