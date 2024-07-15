В доме ранившего Трампа снайпера нашли еще одну подозрительную вещь

WP: при обыске в доме стрелявшего в Трампа обнаружили подозрительное устройство

Агенты ФБР в ходе обыска обнаружили еще одно «подозрительное» устройство в жилище погибшего Томаса Мэтью Крукса — подозреваемого в стрельбе по экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету The Washington Post.

Ранее в доме Крукса, по сообщению агентства Associated Press, нашли другие подозрительные вещи — в частности, материалы для создания взрывчатки. В автомобиле убитого снайпера были взрывные устройства.

Покушение на Дональда Трампа состоялась во время предвыборного митинга 13 июля. В ходе стрельбы политик получил ранение в ухо.

Снайпер смог произвести несколько выстрелов с крыши промышленного здания на расстоянии более 100 м от площадки для выступлений. После этого его застрелил один из сотрудников спецслужб.

В результате происшествия один из участников митинга скончался, еще двое получили ранения. Трамп не получил серьезных увечий и в тот же день был выписан из лечебного учреждения после прохождения медицинского осмотра.