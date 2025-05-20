В ДНР при обстреле Великой Новоселки со стороны ВСУ пострадал мирный житель Происшествия 20 мая 2025 01:00

В Донецкой Народной Республике при обстреле Великой Новоселки со стороны ВСУ мирный житель получил тяжелое ранение, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Тяжело ранен мужчина 1969 года рождения», — говорится в сообщении. При этом информация о последствиях обстрелов продолжают поступать. Ранее подразделения «Восточной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Богатырь в ДНР. Освобождение села стало серьезным ударом по обороне ВСУ на южно-донецком направлении фронта.