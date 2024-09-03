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В деле о вымогательстве у бойца СВО в Приморье могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве денег у 21-летнего ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморском крае, сообщает РИА Новости .

Житель Уссурийска Никита Носов потерял руку в ходе боевых действий в зоне СВО. Военнослужащий вернулся домой и получил от государства положенные 3 млн рублей. Сначала «местные цыгане» вымогали 250 тыс. рублей, а затем некий Рауф Хубалиев за 150 тыс. рублей пообещал решить вопрос, но после получения денег пропал.

Затем Носов записал видеобращение с просьбой о помощи из-за бездействия местных правоохранительных органов. Видео получило широкий общественный резонанс. Это не единичный случай вымогательства в отношении участников СВО.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

Сотрудники полиции по подозрению в вымогательстве установили и задержали ранее судимого местного жителя 2002 г. р. Задержанный во всем сознался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские ведут розыск злоумышленников и потенциальных жертв.