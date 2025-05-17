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В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о хищениях у участников специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево возможно появление новых фигурантов, сообщает ТАСС .

«В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время установка все фигурантов уголовного дела продолжается.

Ранее под арест были отправлены 23 фигуранта уголовного дела, открытого из-за обмана участников СВО таксистами в аэропорту Шереметьево. Следствие уверенно, что фигуранты состояли в одном преступном сообществе. Накануне столичный суд арестовал одного из организаторов преступной схемы Дмитрия Боглаева.