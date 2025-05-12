В Дагестане уже сутки ищут малыша, упавшего в горную реку

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Трехлетний мальчик упал в горную реку в Дагестане, его ищут почти сутки

Трехлетний мальчик во время прогулки упал в горную реку в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. Малыша ищут почти сутки, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает SHOT .

Накануне вечером ребенок отправился на прогулку. Он взял с собой велосипед. Мальчик случайно упал с моста, угодив в горную реку.

Более 100 человек ведут поиск ребенка уже почти сутки. Среди них спасатели, волонтеры, местные жители. Малыша ищут на побережье и в реке.

До сих пор следы ребенка не обнаружены. Поиск осложняет сильное течение реки на фоне прошедших осадков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Дагестане пожилая женщина упала с обрыва, который расположен на базе отдыха. Она разбилась.