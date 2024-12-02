В Дагестане поймали адептов ИГ* с тонной селитры, готовивших теракты

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В Дагестане силовики задержали пятерых сторонников ИГ*, подозреваемых в подготовке террористических актов. У задержанных нашли тонну аммиачной селитры и иные компоненты для совершения подрывов, сообщает SHOT .

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина организовал группу, в которую вошли 4 человека. Фигуранты планировали устраивать теракты в Дагестане.

Компоненты, из которых злоумышленники готовили взрывные устройства, были спрятаны в селе в Кизлярском районе. Силовики уже обнаружили схрон предполагаемых террористов.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы по статьям об организации террористического сообщества и участия в нем, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, пропаганде терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.