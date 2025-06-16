В Дагестане боец СВО пытался прилюдно убить себя, крича про «украинский плен»

Baza: боец СВО с криками про «украинский плен» пытался убить себя в Дагестане

В Махачкале участник СВО попытался совершить суицид на глазах прохожих, сообщает Baza . Очевидцы рассказали, что перед попыткой убить себя мужчина кричал, что его «возьмут в плен» украинцы.

Происшествие случилось около торгового центра «ЦУМ». По словам свидетелей, мужчина встал в дверях офиса банка, после чего просил позвонить своему сыну и кричал, что его могут «взять в плен». Далее он попытался совершить самоубийство.

На опубликованных с места происшествия видео можно заметить, что мужчина одет в российскую военную форму. На кадрах также видно, как прохожие и полицейские пытаются спасти пострадавшего.

По данным Baza, мужчину зовут Расул, он участвовал в спецоперации на Украине. После попытки суицида его отвезли в больницу.