В челябинском Миндортрансе проходят обыски из-за хищения 2,9 млрд рублей

сегодня в 11:13

У сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проходят обыски по делу о хищении 2,9 млрд рублей. Задержаны еще трое подозреваемых, сообщает РЕН ТВ .

В этот раз задержали бывшего замначальника управления, руководителя отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрия Чупахина, замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления ведомства Эмиля Фаткулина и бывшего главного специалиста службы планирования закупок управления Яну Богданову.

Хищение совершила преступная группа в составе бывшего главы министерства Александра Нечаева, которого задержали в феврале. Также задержаны руководители организаций и управлений. В розыск объявили бывшего губернатора региона.

Ранее экс-сенатору Александру Тер-Аванесову заочно предъявили обвинение в мошенничестве. Он находится в федеральном розыске.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.