В челябинском Миндортрансе проходят обыски из-за хищения 2,9 млрд рублей
У сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проходят обыски по делу о хищении 2,9 млрд рублей. Задержаны еще трое подозреваемых, сообщает РЕН ТВ.
В этот раз задержали бывшего замначальника управления, руководителя отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрия Чупахина, замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления ведомства Эмиля Фаткулина и бывшего главного специалиста службы планирования закупок управления Яну Богданову.
Хищение совершила преступная группа в составе бывшего главы министерства Александра Нечаева, которого задержали в феврале. Также задержаны руководители организаций и управлений. В розыск объявили бывшего губернатора региона.
Ранее экс-сенатору Александру Тер-Аванесову заочно предъявили обвинение в мошенничестве. Он находится в федеральном розыске.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.