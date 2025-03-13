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В Чехове арестовали собственника теплицы, где от пожара погибли 4 человека

Предварительно установлено, что мужчина организовал незаконное пребывание иностранных граждан в двухэтажном деревянном строении на территории тепличного хозяйства в д. Высоково Чехова с нарушениями требований пожарной безопасности, которые привели к возгоранию и гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Представитель Чеховской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, обратив внимание судана уже имеющуюся у обвиняемого судимость за совершение аналогичного преступления.

Суд, выслушав доводы сторон, заключил мужчину под стражу до 10 мая 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.