В Брянской области ритуальщик застрелил хаски во дворе многоэтажки

В Брянской области во дворе жилого дома застрелили хаски по кличке Барсик. Истекая кровью, пес пытался найти спасение у людей в подъезде, но скончался, сообщает РЕН ТВ .

По словам очевидицы, владелец местной ритуальной фирмы публично застрелил собаку. Свой поступок он объяснил тем, что пес якобы «преследовал его кота». При этом мужчина заявил, что оружие ему нужно для «отстрела крыс».

Испуганный и раненый Барсик забежал в подъезд в надежде на помощь, оставляя за собой кровавый след. К сожалению, ветеринары не успели спасти животное. Соседи утверждают, что хаски был дружелюбным, его подкармливали, и он мирно общался с детьми.

Местные жители добиваются официального заключения о причинах гибели Барсика. УМВД по региону проводит проверку инцидента, личность стрелявшего установлена.

В социальных сетях появились кадры, запечатлевшие кровавые следы в подъезде и умирающую собаку, ищущую убежище.

