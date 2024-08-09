В Бразилии разбился самолет с почти 60 пассажирами

Авиалайнер рухнул в городе Виньедо. После падения взорвались бензобаки, самолет загорелся.

Руководство аэропорта Infraero, откуда вылетел самолет, все еще официально не подтвердило авиакатастрофу.

А в Сети уже появились кадры, заснятые очевидцами в Бразилии. На них видно, как самолет стремительно падает вниз. По предварительным данным, это и есть тот самый разбившийся пассажирский авиалайнер.

Как сообщает РИА Новости, на борту судна были 58 пассажиров и 4 члена экипажа.