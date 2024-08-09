В Бразилии разбился самолет с почти 60 пассажирами
Пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas разбился в бразильском Сан-Паулу, сообщает Mash.
Авиалайнер рухнул в городе Виньедо. После падения взорвались бензобаки, самолет загорелся.
Руководство аэропорта Infraero, откуда вылетел самолет, все еще официально не подтвердило авиакатастрофу.
А в Сети уже появились кадры, заснятые очевидцами в Бразилии. На них видно, как самолет стремительно падает вниз. По предварительным данным, это и есть тот самый разбившийся пассажирский авиалайнер.
Как сообщает РИА Новости, на борту судна были 58 пассажиров и 4 члена экипажа.