В Боснии и Герцеговине произошел пожар в доме престарелых Происшествия сегодня в 04:46

В доме престарелых в Боснии и Герцеговине несколько человек погибли в результате пожара, сообщает RT со ссылкой на Independent.

Отмечается, что речь идет как минимум о девяти людях. Как пишет издание, госпитализированы по меньшей мере 5 человек, однако пострадавших, вероятно, намного больше. Ранее пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном металлическом складском строении, расположенном в Новой Москве. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.