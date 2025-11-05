В Боснии и Герцеговине произошел пожар в доме престарелых
В доме престарелых в Боснии и Герцеговине несколько человек погибли в результате пожара, сообщает RT со ссылкой на Independent.
Отмечается, что речь идет как минимум о девяти людях.
Как пишет издание, госпитализированы по меньшей мере 5 человек, однако пострадавших, вероятно, намного больше.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном металлическом складском строении, расположенном в Новой Москве.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.