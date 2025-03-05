В больнице Подмосковья идет проверка из-за найденного на чердаке трупа пациентки

Сотрудники Орехово-Зуевской больницы оказывают всяческую помощь правоохранителям, которые разбираются в обстоятельствах смерти 54-летней пациентки. Ее труп пролежал месяц на чердаке медучреждения, пишет ТАСС .

«В настоящее время по данному факту работают следственные органы — ведется доследственная проверка. Администрация больницы оказывает полное содействие следственным органам. В Орехово-Зуевской больнице проводятся внутренние служебные проверки», — рассказал источник в медучреждении.

Из-за того, что по факту смерти женщины и обнаружения ее тела проводится проверка, никакие подробности случившегося не разглашаются.

Предварительно известно, что женщина попала в больницу 17 января с травмой головы. Спустя несколько дней она пропала, но персонал этого не заметил. Когда родственники приехали навестить пациентку, им сообщили, что та самовольно ушла из медучреждения в неизвестном направлении.

Труп пропавшей женщины нашел другой пациент больницы, который забрался на чердак.