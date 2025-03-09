В Берлине левые радикалы подожгли военные автомобили Бундесвера

сегодня в 03:59

В Берлине левые радикалы подожгли военные автомобили, принадлежащие Бундесверу, сообщает RT со ссылкой на Bild.

«Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе… взяла на себя ответственность за поджог», — говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас проводят расследование инцидента.

Ранее неизвестный поджег машину начальника отдела военного комиссариата Татарстана Ильшата Каримова. Это произошло перед началом весеннего призыва.