В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали четыре человека

Происшествия

В результате атаки украинского беспилотника на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя,  сообщил губернатор Вячеслав Гладков в  Telegram-канале.

По его словам, в городе Валуйки после атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу. Кроме того, повреждены две машины.

В Валуйском округе в селе Солоти в результате удара дрона по автобусу предприятия пострадал водитель.

Накануне из-за обстрелов ВСУ под Белгородом  пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавших экстренно госпитализировали.