сегодня в 22:41

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали четыре человека

В результате атаки украинского беспилотника на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, в городе Валуйки после атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу. Кроме того, повреждены две машины.

В Валуйском округе в селе Солоти в результате удара дрона по автобусу предприятия пострадал водитель.

Накануне из-за обстрелов ВСУ под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавших экстренно госпитализировали.