В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке дрона Происшествия сегодня в 17:42

Трое бойцов получили ранения при атаке беспилотника ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, их доставили в городскую больницу № 2, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.