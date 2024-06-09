В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке дрона
Трое бойцов получили ранения при атаке беспилотника ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, их доставили в городскую больницу № 2, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, врачи оценивают состояние бойцов как стабильное.
Двое раненых получили легкие ранения, третий находится в состоянии средней степени тяжести.
Гладков пожелал бойцам здоровья и поблагодарил их за мужество, отвагу и силу духа.
Ранее средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью.