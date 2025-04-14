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В Белгородской области после атаки БПЛА пострадала женщина

В результате атаки беспилотника в Волоконовском районе Белгородской области пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины атаковали хутор Бочанка Волоконовского района. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина.

По словам Гладкова, пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализируют в Валуйскую ЦРБ.

Ранее из-за атаки ВСУ 13 апреля в селе Глотово Белгородской области мирный житель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Медики делают все возможное, чтобы мужчина как можно скорее восстановился.