сегодня в 23:03

В Белгородской области мирный житель получил ранение в результате атак ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Мужчина пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе в селе Муром от детонации FPV-дрона пострадали частные дома.

Вооруженные силы Украины за последние сутки многократно обстреливали Белгородскую область, задействовав для своих действий 104 беспилотника.

