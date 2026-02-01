В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области 2 человека пострадали при ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В районе села Белянка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка», — написал он.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгородскую область с помощью беспилотников. В результате происшествия в селе Зозули Борисовского округа мирный житель получил баротравму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.