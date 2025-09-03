В Башкирии задержали 16-летнюю девушку, работавшую закладчицей наркотиков

В Нефтекамске 16-летнюю девушку задержали во время закладки наркотиков. При себе у нее было 53 пакетика с запрещенным веществом, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

Правоохранители обратили внимание на девушку, когда она бесцельно ходила по дорогам одного из садовых товариществ и снимала местность на телефон. Несовершеннолетняя не смогла объяснить внятно, зачем она это делает.

После этого на место выехали следственно-оперативная группа и инспекторы ПДН. Правоохранители провели досмотр и проверили телефон задержанной.

У девушки нашли 53 пакетика с порошкообразным веществом, а в ее телефоне оказались изображения с координатами 7 тайников-закладок. Оттуда следователи также изъяли пакетики с неизвестным веществом.

Экспертиза позже показала, что в них содержится синтетический наркотик. По предварительным данным, девушка искала работу и в мессенджере связалась с неким человеком, который направлял ей координаты закладок для дальнейшей реализации.

В отношении задержанной возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

