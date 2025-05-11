В Башкирии пропавшего более месяца назад 24-летнего парня нашли мертвым
Пропавший в Башкирии 24-летний Никита Швецов обнаружен мертвым
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В Башкирии пропавшего в апреле Никиту Швецова обнаружили мертвым. Об этом сообщается в социальных сетях поискового отряда «ЛизаАлерт».
Никите было 24 года. Он жил в Сосновке Белорецкого района Башкирии. Пропал без вести 1 апреля 2025 года.
В «ЛизаАлерт» отмечали, что молодому человеку нужна была медпомощь. До этого добровольцы выложили пост о том, что поиски завершились.
«Найден, погиб», — отмечалось в публикации.
Подробности случившегося не раскрывались.