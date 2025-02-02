В Башкирии один вор в законе «накинул» другому уголовное дело

Бизнесмену Станиславу Куликову, которого судили за хулиганство, теперь грозит еще одно дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает SHOT .

По новому делу ему может грозить еще до 15 лет заключения.

Геворг Григорян в 2022 году присвоил Куликову статус «положенца». Согласно понятиям, за ним была закреплена сфера влияния в Башкирии. Этот статус признали и остальные авторитеты. Затем Куликов начал активно участвовать в криминальной жизни республики.

Также он летом 2024 года избил арматурой семью и натравил на нее бойцовых собак. Инцидент произошел в Иглинском районе. Возможно, пруд, где отдыхали люди, принадлежит жене Куликова, поэтому он решил так прогнать их. Близкие бизнесмена рассказали, что он защищал супругу.

В статус «положенца» Куликова вводил известный вор в законе Геворик Нефтекамский. В 2013 году его задержали в гостинице в Ижевске в одной. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него при себе наркотики, за это его приговорили к 3,5 годам. В 2012 году в Псковской области Григоряна «короновали» Аслан Усоян (Дед Хасан) и авторитет Егор Молодцов (Егор Уфимский).