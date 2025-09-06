В Башкирии мужчина убил чужую лошадь и пытался ее разделать

47-летний житель Башкирии убил чужую лошадь и пытался разделать тушу, но его задержали, сообщает Mash Batash .

Пьяный житель села Поляковка подстрелил кобылу, которая паслась на пастбище у Абзакова. На следующий день он вернулся к месту происшествия с ножом, чтобы разделать тушу, но там его заметил пастух.

В итоге полицейские скрутили злоумышленника. Ружье, которое мужчина якобы нашел около двух лет лет назад, изъяли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.