В Башкирии мужчина убил чужую лошадь и пытался ее разделать
47-летний житель Башкирии убил чужую лошадь и пытался разделать тушу, но его задержали, сообщает Mash Batash.
Пьяный житель села Поляковка подстрелил кобылу, которая паслась на пастбище у Абзакова. На следующий день он вернулся к месту происшествия с ножом, чтобы разделать тушу, но там его заметил пастух.
В итоге полицейские скрутили злоумышленника. Ружье, которое мужчина якобы нашел около двух лет лет назад, изъяли.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.