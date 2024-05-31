В Башкирии алкаш упал с неба на скамейку и ушел по своим делам
Baza: пьяный житель Салавата сорвался с высоты 3 этажа, упал на скамейку и ушел
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В Башкирии пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа и приземлился на скамейку. При этом он не пострадал и ушел в неизвестном направлении, сообщает Baza.
Инцидент произошел у дома на Ключевой улице в городе Салават. Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения выпал с третьего этажа и спиной приземлился на стоящую у подъезда скамейку. Затем мужчина вложил всю испытанную боль в страшный и громкий вопль, а после этого самостоятельно поднялся и ушел.
По словам местных жителей, падение с высоты никак не отразилось на здоровье мужчины, так как через несколько часов его снова заметили на районе. При этом он был пьяным и в хорошем настроении.
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