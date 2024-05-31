В Башкирии алкаш упал с неба на скамейку и ушел по своим делам

В Башкирии пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа и приземлился на скамейку. При этом он не пострадал и ушел в неизвестном направлении, сообщает Baza .

Инцидент произошел у дома на Ключевой улице в городе Салават. Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения выпал с третьего этажа и спиной приземлился на стоящую у подъезда скамейку. Затем мужчина вложил всю испытанную боль в страшный и громкий вопль, а после этого самостоятельно поднялся и ушел.

По словам местных жителей, падение с высоты никак не отразилось на здоровье мужчины, так как через несколько часов его снова заметили на районе. При этом он был пьяным и в хорошем настроении.

Ранее в Москве участница телешоу «Пацанки» избила молотком пьяного соседа, который шумел под окнами.