В Барселоне испанцы легально отобрали студию у гражданки России

Испанцы захватили бизнес гражданки РФ в Барселоне. Многодетная семья местных жителей взломала замки в помещении и поселилась там, причем сделала это законно, сообщает SHOT .

Жительница Москвы Ирина примерно год назад открыла бизнес в Испании — студию в Барселоне. Там она организовывала мастер-классы по эпоксидной смоле.

Ирина оплатила аренду, а также за свои средства провела в помещении ремонт. Однако недавно на непродолжительное время покинула Россию. Когда пришла обратно, в ее студии проживали незнакомцы. При этом, панорамные окна окрасили.

17 сентября в студию заехали две девушки, одна из которых беременная, а также мужчина и шесть детей. При этом, юридически они все делают законно.

В Испании действует закон, согласно которому любой человек может зайти в «пустующее» помещение, если хозяина или снимающего там нет. Владелец имущества может выселить их только на протяжении двух суток.

Если не успеет, то выгнать людей из помещения можно исключительно через суд. Однако часто тяжбы идут на протяжении нескольких лет.

Владелец или арендатор помещения выгнать людей насильно не может. Это уголовно наказуемое преступление.

Внутри у жительницы РФ находится имущество стоимостью несколько тыс. евро. Забрать его женщина не может.