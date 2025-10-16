В Бангкоке нашли российского моряка с провалами в памяти

В аэропорту Бангкока обнаружили российского моряка с провалами в памяти. Мужчину нашли при странных обстоятельствах, сообщает SHOT .

Житель Владивостока возвращался в РФ вместе с группой из девяти человек. Они летели из Саудовской Аравии с пересадкой в Бангкоке.

По словам моряка, он был в нормальном состоянии, но после прилета в аэропорт Бангкока практически ничего не помнит. Мужчина внезапно очнулся в туалете, вокруг никого из знакомых не было. Также пропали вещи, деньги и документы.

Пострадавший обратился за помощью. Вопросом российского моряка занимается туристическая полиция Суварнабхуми, также ему помогают волонтеры.

Российский специалист работал в компании «Лена-Транс», которая занимается сферой внутреннего водного пассажирского транспорта. У мужчины есть жена и дочь.

