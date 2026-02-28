В Бахрейне 3 здания повреждены при падении БПЛА и обломков иранских ракет

В Бахрейне в результате падения запущенных из Ирана БПЛА и обломков ракет повреждены 3 жилых здания, сообщает РИА Новости .

«Министерство внутренних дел через службу гражданской обороны занимается устранением повреждений в трех зданиях в городах Манама и Мухаррак…», — сообщило министерство внутренних дел Бахрейна в соцсети Х.

Отмечается, что жителей одного здания эвакуировали, во втором здании продолжается тушение пожара.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

По данным CNN, удары была направлены на руководителей Ирана, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки».

