сегодня в 22:58

В Багдаде при ракетном обстреле аэропорта пострадали пять человек

При ракетном обстреле международного аэропорта столицы Ирака Багдада пострадали пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство INA.

«В воскресенье международный аэропорт Багдада и его окрестности были атакованы пятью ракетами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали 4 сотрудников и представителей службы безопасности аэропорта, а также один инженер.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

