В Азербайджане уничтожили «зараженные» луковые кольца из России

Происшествия

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 639 кг «зараженных» луковых колец из России, сообщает газета «Ведомости».

«По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», — пишет азербайджанское издание Media.az.

В агентстве добавили, что продукция была произведена и импортирована в республику российской компанией «Мираторг».

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. По данным СМИ, повышенное внимание силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора. Ряд подозреваемых уже признались в содеянном и работают со следствием. Организованы обыски по местам их проживания.

Предварительно, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются. На фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге возникла напряженность между Баку и Москвой.

Зачем Азербайджан идет на обострение отношений с Россией и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.