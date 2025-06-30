В Азербайджане уничтожили «зараженные» луковые кольца из России

«По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», — пишет азербайджанское издание Media.az.

В агентстве добавили, что продукция была произведена и импортирована в республику российской компанией «Мираторг».

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. По данным СМИ, повышенное внимание силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора. Ряд подозреваемых уже признались в содеянном и работают со следствием. Организованы обыски по местам их проживания.

Предварительно, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются. На фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге возникла напряженность между Баку и Москвой.

Зачем Азербайджан идет на обострение отношений с Россией и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.