В армянских коньяках российские эксперты нашли множественные нарушения

сегодня в 06:35

Половина продаваемых в России армянских коньяков являются поддельными, почти все оказались небезопасными, пишет ТАСС .

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции исследовали 200 образцов коньяка армянских производителей.

По данным анализа содержимого бутылок, который провели в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, в 9 из 10 образцов, выявили отклонения от норм. В половине жидкостей обнаружили спирты невиноградного происхождения.

«То, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные — это зашкаливающий показатель», — высказала мнение глава ассоциации Кристина Скрипник

По итогам исследования, организации направили обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой ввести дополнительный контроль качества ввозимой из Армении коньячной продукции.