В армянских коньяках российские эксперты нашли множественные нарушения
Половина продаваемых в России армянских коньяков являются поддельными, почти все оказались небезопасными, пишет ТАСС.
Международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции исследовали 200 образцов коньяка армянских производителей.
По данным анализа содержимого бутылок, который провели в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, в 9 из 10 образцов, выявили отклонения от норм. В половине жидкостей обнаружили спирты невиноградного происхождения.
«То, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные — это зашкаливающий показатель», — высказала мнение глава ассоциации Кристина Скрипник
По итогам исследования, организации направили обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой ввести дополнительный контроль качества ввозимой из Армении коньячной продукции.