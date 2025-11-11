В Армении возбудили дело после убийства чеченки Айшат Баймурадовой

Следственный комитет Армении возбудил уголовное из-за убийства чеченки Айшат Баймурадовой по части 1 статьи 155 местного Уголовного кодекса. Подозревают двух человек, сообщает « Осторожно, новости ».

Силовики организовали обыск квартиры. Также они провели опрос свидетелей.

Еще сотрудники Следкома Армении провели судебно-медицинскую экспертизу тела Баймурадовой и судебно-генетическую экспертизу отпечатков. Была назначена мера пресечения — заключение под стражу и розыск.

Об исчезновении 23-летней Баймурадовой стало известно 15 октября. Близкие отмечали, что она покинула Чечню и отправилась в Армению якобы из-за насилия.

19 октября в одной из квартир в Ереване обнаружили труп девушки. До этого сообщалось, что в день убийства в жилье Айшат были Карина И. и 30-летний чеченец Саид-Хамзат Б. Они могут находиться в России.

