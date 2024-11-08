В Армении умер российский генконсул Кандауров
Болезнь забрала жизнь генконсула России в Гюмри Кандаурова
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Генеральный консул России в армянском городе Гюмри Руслан Кандауров умер в возрасте 63 лет. Дипломат проработал на своем посту до последнего дня жизни, сообщает посольство РФ в Армении.
Кандауров ушел из жизни 8 ноября. Долгое время генконсул боролся с болезнью, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве иностранных дел Руслан Кандауров трудился с 1996 года. С 2020 года он был генконсулом в Гюмри, и на этом посту наладил «хорошие контакты» с представителями ПС ФСБ России и 102-й Российской военной базы, которые были расквартированы около границы Армении и Турции, добавили в дипведомстве.
«Ушел из жизни яркий человек, прекрасный семьянин, добрый товарищ и мудрый наставник», — заключили в МИД России.