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В Аргентине арестовали еще одного обвиняемого в смерти солиста One Direction

Сотрудники правоохранительных органов произвели арест работника отеля, в котором остановился солист музыкального коллектива One Direction Лиам Пейн. Артист умер, упав с балкона гостиницы, в октябре 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Infobae.

Правоохранители арестовали Давида Перейру. Он, как считают следователи, продал Пейну запрещенные вещества в дату его гибели.

Перейра сам сдался правоохранителям. Суд постановил заключить его под стражу до окончания процесса.

3 января аргентинские силовики задержали официанта Брайана Пейса. Его тоже подозревают в продаже Пейну запрещенных веществ. Суммарно в деле пять обвиняемых.

Пейн умер 17 октября 2024 года. Он упал с третьего этажа.