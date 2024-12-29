В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег

«Это зафиксировали группы мониторинга, которые ежедневно проверяют территорию — всего контролируются 220 км», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале.

Таким образом, протяженность береговой полосы, подлежащей уборке, в Темрюкском районе достигла 19 км, в Анапе — 42 км.

В оперштабе добавили, что на участке вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия обнаружены фрагменты мазутных комков и капель. В ближайшее время начнутся работы по уборке территории.

Ранее на Кубани начал действовать режим ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров с мазутом рядом с Керченским проливом. по словам главы МЧС Александра Куренкова, угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется.