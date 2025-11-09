В американском штате Теннесси потерпел крушение вертолет
Однодвигательный вертолет Airbus Helicopter EC130T2 потерпел крушение в американском штате Теннесси, сообщает РИА Новости.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) расследует крушение вертолета Airbus Helicopter EC130T2.
Вертолет потерпел крушение 8 ноября неподалеку от Лебанона, штат Теннесси.
Информации о погибших не поступало.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.