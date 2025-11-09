В американском штате Теннесси потерпел крушение вертолет

сегодня в 03:41

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) расследует крушение вертолета Airbus Helicopter EC130T2.

Вертолет потерпел крушение 8 ноября неподалеку от Лебанона, штат Теннесси.

Информации о погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14.

