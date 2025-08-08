сегодня в 22:35

В Аланье российская туристка умерла на пляже от сердечного приступа

В турецкой Аланье 70-летняя российская туристка умерла от сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Отмечается, что отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар россиянке резко стало плохо, когда она загорала на пляже. Как пишет издание, находившиеся поблизости люди вызвали экстренные службы. Медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее увезли в научно-исследовательскую больницу Аланьи.

Однако спасти пожилую россиянку не удалось. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что множество российских туристов выражают недовольство условиями в одном из пятизвездочных отелей, расположенном в Аланье, Турции. Предположительно, они могли там отравиться.