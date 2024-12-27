В аэропорту Финикса в США на Рождество произошла стрельба

В ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса произошли стрельба и поножовщина. В результате происшествий пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов. На месте нашли трех человек с огнестрельными ранениями.

На парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину с ножевым ранением.

Всех четверых пострадавших госпитализировали.

Сержант полиции предположил, что это был семейный спор.

Отмечается, что из-за стрельбы в аэропорту пришлось временно закрыть терминал.

Ранее сообщалось, что в переходе станций «Динамо» и «Петровский парк» в московском метрополитене 27-летний мужчина нанес удар в область груди своего оппонента: поножовщина стала результатом личного конфликта.