В аэропорту Финикса в США на Рождество произошла стрельба
В ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса произошли стрельба и поножовщина. В результате происшествий пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Инцидент произошел в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов. На месте нашли трех человек с огнестрельными ранениями.
На парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину с ножевым ранением.
Всех четверых пострадавших госпитализировали.
Сержант полиции предположил, что это был семейный спор.
Отмечается, что из-за стрельбы в аэропорту пришлось временно закрыть терминал.
Ранее сообщалось, что в переходе станций «Динамо» и «Петровский парк» в московском метрополитене 27-летний мужчина нанес удар в область груди своего оппонента: поножовщина стала результатом личного конфликта.