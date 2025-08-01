В 200 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок

В 200 км от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду зафиксирован афтершок магнитудой 5,6, сообщает РИА Новости .

Глубина (КМ): 38.7 Магнитуда: 5.6», — говорится в сообщении.

Афтершок зафиксирован в 204 км от Петропавловск-Камчатского.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами. Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.